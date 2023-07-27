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بنسبة 38% في الربع الثاني

ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 444 مليون ريال

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 444 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 “ستة أشهر”.

وأشار البنك السعودي للاستثمار إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 38% في الربع الثاني إلى 444 مليون ريال.

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مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86%.

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