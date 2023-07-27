ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 444 مليون ريال 8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً دورة استثنائية لـ التعاون الإسلامي بشأن تكرار تدنيس المصحف بالسويد والدنمارك وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي السعودية تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم
أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 “ستة أشهر”.
وأشار البنك السعودي للاستثمار إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 38% في الربع الثاني إلى 444 مليون ريال.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86%.