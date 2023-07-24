Icon

وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن Icon ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon تجربة وزير السياحة لقوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج Icon ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال Icon موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48 Icon الراجحي: توزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم Icon مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا Icon خطاب الكراهية الدينية يؤصل زعزعة الاستقرار الاجتماعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بنهاية النصف الأول 2023

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أرباح بنك البلاد إلى 1145.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة قدرها 14%، مقارنة بـأرباح 1001.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

ارتفاع أرباح بنك البلاد

وأوضح البنك، في بيان له على “تداول”: “أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية, وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية ,صافي دخل الأتعاب والعمولات وتوزيعات الأرباح”.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله

السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله

رؤية السعودية تتحقق على أرض الواقع اليوم بعقد القمة الخليجية الآسيوية

رؤية السعودية تتحقق على أرض الواقع اليوم بعقد القمة الخليجية الآسيوية

جاء ذلك علي الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2% قابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

سبب ارتفاع الأرباح

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية, وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية و توزيعات الأرباح على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.5٪،

وعزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها. بالإضافة إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
السعودية اليوم

6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة...

السعودية اليوم
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي
الرياضة

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف...

الرياضة
ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل
أخبار أمنية

ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم...

أخبار أمنية
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة...

السعودية اليوم
مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة
العالم

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان...

العالم