ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال

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ارتفعت أرباح بنك البلاد إلى 1145.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة قدرها 14%، مقارنة بـأرباح 1001.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضح البنك، في بيان له على “تداول”: “أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية, وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية ,صافي دخل الأتعاب والعمولات وتوزيعات الأرباح”.
جاء ذلك علي الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2% قابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية, وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية و توزيعات الأرباح على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.5٪،
وعزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها. بالإضافة إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان.