ارتفاع أسعار البنزين حول العالم يثير قلق البنوك المركزية

بدأت أسعار البنزين ترتفع في كل مكان، مما ينذر بتفاقم التضخم الذي يقلق البنوك المركزية والحكومات في كل أنحاء العالم، فيما بلغت عقود البنزين الآجلة في بورصة نيويورك مؤخرًا أعلى مستوياتها في 9 أشهر، لتصل صدمة الأسعار إلى محطات الوقود في الولايات المتحدة، وفي وقت ارتفعت فيه الأسعار أيضًا في آسيا.

نقص في وقود المركبات

عانت الأسواق نقصًا في وقود المركبات في أنحاء العالم كافة، جرّاء عدد من العوامل أبرزها الأعطال غير المتوقعة في مصافي التكرير، وانخفاض المخزونات إلى مستويات أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام في مراكز التخزين الأساسية على غرار ساحل الخليج الأمريكي وسنغافورة، بحسب “بلومبرغ”.

على صعيد أسواق الطاقة العالمية، بات جليًا أنه على الرغم من استقرار عقود النفط الآجلة وعدم تغيّرها بشكل كبير منذ بداية العام حتى اليوم؛ فإن عقود البنزين الأمريكية زادت بما يتجاوز 20%. ريما تتسبب عودة ارتفاع البنزين في مشكلات للبنوك المركزية، بما فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يواجه صناع السياسة النقدية مشكلات في تحديد مقدار التشديد النقدي اللازم -عندما يكون ذلك مطلوبًا- لكبح معدلات التضخم.