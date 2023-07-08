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بعد القرارات السعودية والروسية بشأن تمديد الخفض

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

تأثير قرارات السعودية وروسيا

وقال كريج إرلام، محلل أول السوق لدى “أواندا”، إن موجة الصعود في أسعار النفط على مدى الأسبوع الماضي كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، وذلك إلى جانب التخفيضات الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا، حسبما أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت.

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وأعلنت السعودية وروسيا هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، نحو خمسة ملايين برميل يوميًا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.

أسعار النفط في القعود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6 %، إلى 78.47 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، بما يعادل 2.9 %، إلى 73.86 دولار للبرميل. وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 مايو.

توقعات متفائلة بشأن النفط

وقال محللون في شركة “مورنينغ ستار” الأمريكية للخدمات المالية في مذكرة “من ‏المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ إلى شح في السوق وهو ما سيؤدي ‏إلى نقص الإمدادات في النصف الثاني من 2023 ويعزز ارتفاع أسعار النفط”.‏

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها ‏المتفائلة بنمو الطلب على النفط العام المقبل.‏

تراجع مؤشر الدولار

وقال مصدر حكومي لرويترز إن أحدث تعهدات روسيا بخفض صادرات النفط لن ‏تتطلب خفضًا مماثلًا في الإنتاج.‏

واستمدت الأسعار دعمًا أيضًا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين ‏بعدما أظهرت بيانات نموًا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي ‏بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقًا.‏

أسعار الفائدة الأمريكية

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرًا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد ‏يعزز الطلب على النفط.‏

ووفقًا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن احتمال أن يرفع الفيدرالي ‏أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 يوليو تموز يبلغ حاليًا ‏نحو 95% ارتفاعًا من 92% قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.‏ ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على ‏النفط.‏

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