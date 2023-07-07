ارتفاع أسعار النفط اليوم وبرنت يسجل 76.97 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو مدعومة بقوة الطلب التي أدت إلى تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

أسعار النفط اليوم

وبحسب cnbc عربية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6% إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا بما يعادل أيضًا 0.6% إلى 72.24 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2% للأسبوع الثاني على التوالي.

تراجع المخزون الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا كبيرًا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر أغسطس ويزيد إجمالي التخفيضات الآن على خمسة ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.

سعر الفائدة

مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو تموز لكبح أسعار النفط.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو حزيران، مما يزيد من احتمال رفع الفيدرالي سعر الفائدة هذا الشهر.

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن من المرجح أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.