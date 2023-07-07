Icon

أردا جولر: أتمنى أن أصبح أسطورة ريال مدريد Icon أسواق جدة التاريخية تنوع تراثي يجذب الحجاج قبيل مغادرتهم Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon وظائف شاغرة لدى فروع BAE SYSTEMS Icon ألمانيا ترفض دعم أوكرانيا بذخائر عنقودية Icon شرط جزائي ضخم في عقد أوسيمين الجديد مع نابولي Icon جستنيه: 4 أسباب ستُغير عقلية العبود والبيشي والشمراني Icon إجراءات تأشيرة اليابان للسعوديين إلكترونية بالكامل Icon ضبط مروج الإمفيتامين بالمدينة المنورة Icon النصر والأهلي يسعيان لضم جورجينيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مدعومة بتعافي الطلب وتراجع المخزون الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط اليوم وبرنت يسجل 76.97 دولار للبرميل

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
ارتفاع أسعار النفط اليوم وبرنت يسجل 76.97 دولار للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو مدعومة بقوة الطلب التي أدت إلى تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

أسعار النفط اليوم

وبحسب cnbc عربية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6% إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا بما يعادل أيضًا 0.6% إلى 72.24 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2% للأسبوع الثاني على التوالي.

قد يهمّك أيضاً
إنهاء التعاقد مبكرًا يمنح الدول أولوية في موسم حج 1445 هـ

إنهاء التعاقد مبكرًا يمنح الدول أولوية في موسم حج 1445 هـ

كاميرا توثق حادث تصادم مروع بحائل بسبب السرعة الجنونية

كاميرا توثق حادث تصادم مروع بحائل بسبب السرعة الجنونية

تراجع المخزون الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا كبيرًا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر أغسطس ويزيد إجمالي التخفيضات الآن على خمسة ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.

سعر الفائدة

مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو تموز لكبح أسعار النفط.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو حزيران، مما يزيد من احتمال رفع الفيدرالي سعر الفائدة هذا الشهر.

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن من المرجح أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي
السعودية اليوم

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .....

السعودية اليوم
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

السعودية اليوم
العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى
العالم

العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى

العالم
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران
السعودية اليوم

لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

السعودية اليوم
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
العالم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع...

العالم
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
العالم

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة...

العالم
سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال
الرياضة

سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم...

الرياضة