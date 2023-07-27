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عقب انخفاضها أمس بعد تراجع المخزونات

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط في تداولات، اليوم الخميس، عقب انخفاضها أمس بعد تراجع المخزونات الأمريكية، وإشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن القرار بشأن المزيد من رفع الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

رفع الفائدة الأمريكية

وهناك توقعات بأن المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية، بعدما رفع الفائدة إحدى عشرة مرة منذ مارس2022، حتى وصلت بقرار الأمس إلى أعلى مستوياتها في 22 عامًا.

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وذكر “كومنويلث بنك أوف أستراليا” في مذكرة حسبما نقلت “رويترز”: نتوقع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل بحلول الربع الرابع وسط توقعات بأن خفض “أوبك+” للمعروض والطلب المرن سيؤدي إلى تراجع مخزونات النفط العالمية.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.96% أو 80 سنتًا إلى 83.72 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.08% أو 85 سنتًا عند 79.63 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها عند تسوية الأمس إلى 78.78 دولارًا.

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