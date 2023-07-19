ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

تعهدات الصين والمخزونات

وتأثرت أسعار النفط، بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وخفض الإمدادات الروسية وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية على أساس أسبوعي.

أسعار خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 79.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش .

بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.75 دولار للبرميل.