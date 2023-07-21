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تزيد بمقدار 9042 حالة عن الأسبوع الذي سبقه

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليابان للاسبوع الـ15

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليابان للاسبوع الـ15
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمعدل بسيط في جميع أرجاء البلاد، وذلك للأسبوع الـ15 على التوالي، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة اليابانية.

كورونا في اليابان

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، فإن نحو 5 آلاف مؤسسة طبية سجلت 54 ألفا و150 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال سبعة أيام حتى 16 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تزيد بمقدار 9042 حالة عن الأسبوع الذي سبقه.. وبذلك بلغ متوسط ​​عدد المرضى لكل مؤسسة 11.04، وهذا يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.

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ولفتت الوزارة إلى أن 6952 شخصًا دخلوا المستشفى مؤخرًا عقب إصابتهم بفيروس كورونا، وهذا يمثل زيادة قدرها 632 حالة عن الأسبوع الذي سبقه.

وتابعت الوزارة أن تفشي فيروس كورونا في محافظة “أوكيناوا” أصبح أكثر خطورة من التفشي الذي شهدته المحافظة عندما ارتفعت الإصابات في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في جميع أرجاء البلاد.

حالة طوارئ قصوى في اليابان بسبب قفزة في إصابات كورونا 

 

 

 

 

 

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