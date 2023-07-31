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بأكثر من 14 ألف سفينة لعام 2022

ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8%

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8%
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت نشرة إحصاءات النقل البحري ارتفاًعا بـ حركة السفن في موانئ السعودية لعام 2022م بنسبة 8.06% مقارنةً بعام 2021م ، إذ بلغ إجمالي حركة السفن في الموانئ السعودية أكثر من 14 ألف سفينة.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء ميناء جدة الإسلامي أعلى الموانئ في حركة السفن بـ 3.907 سفن، يليه ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بـ 2.228 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بـ 2.167 سفينة.

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عدد الركاب

وأوضحت النتائج أن عدد الركاب في موانئ السعودية لعام 2022م قد ارتفع بنسبة 56.09% مقارنة بعام 2021م إذ بلغ مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وجاء ميناء جازان الأعلى بأكثر من 516 ألف راكب.

حجم البضائع المناولة

وبلغ إجمالي حجم البضائع المناولة في الموانئ السعودية أكثر من 359 مليون طن لعام 2022م إذ كانت البضائع السائبة السائلة هي الأعلى بنسبة 49.36% تليها الحاويات بنسبة 31.94% من إجمالي البضائع المناولة في الموانئ، فيما بلغ عدد المنشآت العاملة في أنشطة النقل البحري لعام 2022م أكثر من ألف منشأه بارتفاع 33.04 % عن عام 2021م .

الطاقة الاستيعابية

كما أوضحت النتائج أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية لعام 2022م، ارتفعت بنسبة 1.5% مقارنة بعام2021م حيث بلغ إجمالي حجمها681 مليون طن، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث حجم الطاقة الاستيعابية فقد بلغ حجمها210مليون طن، كما بلغ إجمالي عدد محطات الموانئ في السعودية 31 محطة.

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