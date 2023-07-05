ارتفاع درجات الحرارة العظمى على الشرقية بدءًا من الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية بدءًا من غد الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
وقال مركز الأرصاد إنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 46- 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية بدءًا من غد الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيما ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.
⚠️ يتوقع بمشيئة الله ارتفاع درجات #الحرارة العظمى لتتراوح مابين (٤٦-٤٨)مْ ابتداءً من يوم غدٍ #الخميس وحتى منتصف الأسبوع القادم على المنطقة #الشرقية.@emara_sharqia #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/Ta43ZSJKej
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 5, 2023