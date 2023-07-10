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عيار 24 بسعر 232.21 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

سعر الذهب عالميًا

بينما استقر سعر الذهبً عالميًا، في بورصة خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين لتصل سعر أونصة الذهب إلى 1927 دولارًا للبيع و1923 دولارا للشراء،

 

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