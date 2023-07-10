ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.
بينما استقر سعر الذهبً عالميًا، في بورصة خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين لتصل سعر أونصة الذهب إلى 1927 دولارًا للبيع و1923 دولارا للشراء،