ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.83 ريال، أي ما يعادل نحو 62.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.17 ريال، أي ما يعادل نحو 57.65 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.35 ريال، أي ما يعادل نحو 55.03 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.15 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية، وارتفع سعر أونصة الذهب لتصل اليوم إلى 1959 دولارًا للبيع، وفي الشراء وصلت إلى 1957 دولارا.