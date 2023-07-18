ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.59 ريال، أي ما يعادل نحو 62.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.95 ريال، أي ما يعادل نحو 57.59 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.14 ريال، أي ما يعادل نحو 54.97 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.69 ريال، أي ما يعادل نحو 47.12 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1959.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 بالمئة إلى 1963.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.87 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1298.30 دولار.