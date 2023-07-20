“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.83 ريال، أي ما يعادل نحو 62.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.17 ريال، أي ما يعادل نحو 57.65 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.35 ريال، أي ما يعادل نحو 55.03 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.15 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.
أما على المستوى العالمي فقد وصلت سعر الأونصة عالمياً إلى 1977 دولارًا للبيع، و1976 دولارًا للشراء.