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عيار 24 بسعر 235.83 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.83 ريال، أي ما يعادل نحو 62.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.17 ريال، أي ما يعادل نحو 57.65 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.35 ريال، أي ما يعادل نحو 55.03 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.15 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

أما على المستوى العالمي فقد وصلت سعر الأونصة عالمياً إلى 1977 دولارًا للبيع، و1976 دولارًا للشراء.

 

 

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