ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206.6 ريال

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقاربة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، أي ما يعادل نحو 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، أي ما يعادل نحو 57.73 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14، أي ما يعادل نحو 47.24 دولار.

سعر الذهب عالميًا

قفز سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات صباح اليوم في بورصة الذهب العالمية، لتسجل أونصة الذهب حاليًا بـ 1960 دولارًا للبيع، مقابل 1958 دولارًا للشراء.