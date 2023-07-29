أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206.6 ريال فابينيو يجتاز الفحص الطبي للاتحاد أجواء شديدة الحرارة على الوسطى والشرقية مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في برلين لا أهداف في ديربي النصر والشباب بـ البطولة العربية اليوم أول أيام موسم اللاهوب ومدته 13 يومًا حصيلة مروعة للصراع في السودان باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة فيصل بن فرحان لنظيره السويدي: نرفض محاولات المساس بالقرآن الكريم
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقاربة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، أي ما يعادل نحو 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، أي ما يعادل نحو 57.73 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14، أي ما يعادل نحو 47.24 دولار.
قفز سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات صباح اليوم في بورصة الذهب العالمية، لتسجل أونصة الذهب حاليًا بـ 1960 دولارًا للبيع، مقابل 1958 دولارًا للشراء.