ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206.9 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.55. ريال، 63.08 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.84 ريال، 57.82 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.98 ريال، 55.19 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.41 ريال، 47.31 دولار.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

عالمياً انخفض سعر الذهب بالدولار صباح اليوم الأربعاء 26 -7-2023 خلال تعاملات البورصات العالمية بقيمة 4 دولارات بالمقارنة بسعر أونصة الذهب أمس لتباع الآن بسعر 1965 دولارًا، و1964 دولارًا للشراء.