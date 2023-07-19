ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.36 ريال، أي ما يعادل نحو 63.56 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.50 ريال، أي ما يعادل نحو 58.27 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.56 ريال، أي ما يعادل نحو 55.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.77 ريال، أي ما يعادل نحو 47.67 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس الثلاثاء، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأونصة.

وخسر البلاديوم حوالي واحد بالمئة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولارًا أمس الثلاثاء.