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عيار 24 بسعر 232.21 ريال

ارتفاع طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
ارتفاع طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.76 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.89 ريال، أي ما يعادل نحو 46.37 دولار.

سعر الذهب عالمياً

عالميا، ارتفعت اسعار الذهب في البورصات العالمية، في المعاملات الفورية 0.2 % لتبلغ 1925.56 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى كالفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 % إلى 916.42 دولار، كما صعد سعر البلاديوم 2.1 % إلى 1.254.44 دولار.

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