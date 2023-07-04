ارتفاع طفيف بـ سعر الذهب اليوم وعيار 24 بـ 231 ريالاً

شهد سعر الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 مبلغ 231.85 ريال، 61.83 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.53 ريال، 56.67 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى مبلغ 202.87 ريال، 54.10 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.89 ريال، 46.37 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، زادت أسعار الذهب من خسائرها، بسبب قوة الدولار التي قللت من جاذبية المعدن الأصفر، كملاذ آمن وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومحضر أحدث اجتماعات المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي ينشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.