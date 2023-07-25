ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.43 ريال، أي ما يعادل نحو 63.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.73 ريال، أي ما يعادل نحو 57.79 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.88 ريال، أي ما يعادل نحو 55.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.32، أي ما يعادل نحو 47.29 دولار.

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات اليوم 25 يوليو في بورصة الذهب العالمية، لتسجل أونصة الذهب 1967 دولارًا للبيع، و1966 دولارًا للشراء.