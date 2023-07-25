صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.43 ريال، أي ما يعادل نحو 63.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.73 ريال، أي ما يعادل نحو 57.79 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.88 ريال، أي ما يعادل نحو 55.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.32، أي ما يعادل نحو 47.29 دولار.
استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات اليوم 25 يوليو في بورصة الذهب العالمية، لتسجل أونصة الذهب 1967 دولارًا للبيع، و1966 دولارًا للشراء.