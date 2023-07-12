السعودية تقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بالعقيدة الإسلامية وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية سدايا تستطلع الآراء حول لوائح حماية البيانات الشخصية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات أتربة مثارة على جازان ومكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 6 مناطق أمريكا: انضمام أوكرانيا للناتو أثناء النزاع يعني حربًا مع موسكو السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيها
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.54 ريال، أي ما يعادل نحو 62.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.07 ريال، أي ما يعادل نحو 57.09 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.34 ريال، أي ما يعادل نحو 54.49 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.15 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.
وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم في التعاملات الفورية الآن، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1،932.36 دولارًا للأوقية، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 0.37%، حيث كان سعر أوقية الذهب في تعاملات أمس 1،925.32 في آخر سعر للإغلاق.