ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.54 ريال، أي ما يعادل نحو 62.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.07 ريال، أي ما يعادل نحو 57.09 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.34 ريال، أي ما يعادل نحو 54.49 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.15 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

أسعار الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم في التعاملات الفورية الآن، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1،932.36 دولارًا للأوقية، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 0.37%، حيث كان سعر أوقية الذهب في تعاملات أمس 1،925.32 في آخر سعر للإغلاق.