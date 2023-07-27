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عيار 24 بسعر 237.63 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.63 ريال، أي ما يعادل نحو 63.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.83 ريال، أي ما يعادل نحو 58.09 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.93 ريال، أي ما يعادل نحو 55.45 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.23، أي ما يعادل نحو 47.53 دولار.

سعر الذهب عالمياً

تراجع أسعار الذهب اليوم عالميًا في بورصة الذهب، بقيمة 3 دولارات بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء لتباع أونصة الذهب بـ 1973 دولارًا، مقابل 1972 دولارًا في حالة الشراء.

 

 

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