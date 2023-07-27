السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ “الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.63 ريال، أي ما يعادل نحو 63.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.83 ريال، أي ما يعادل نحو 58.09 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.93 ريال، أي ما يعادل نحو 55.45 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.23، أي ما يعادل نحو 47.53 دولار.
تراجع أسعار الذهب اليوم عالميًا في بورصة الذهب، بقيمة 3 دولارات بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء لتباع أونصة الذهب بـ 1973 دولارًا، مقابل 1972 دولارًا في حالة الشراء.