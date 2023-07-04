ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 11

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالمخيم إلى 11 شهيدًا.

إضراب شامل

وعم اليوم الثلاثاء، إضراب شامل بمدن الضفة الغربية احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين.

وبحسب قناة العربية، تعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

السعودية ترفض

بدورها أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

كما أكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تحرك عربي

من جانبه، دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات، وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي؛ بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.