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بعد قرار الهند بوقف التصدير

ازدحام وذعر بالمتاجر الأمريكية بسبب الأرز

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
ازدحام وذعر بالمتاجر الأمريكية بسبب الأرز
المواطن - فريق التحرير

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تسبب حظر تصدير الأرز الهندي في حالة من الذعر والازدحام، داخل محلات السوبر ماركت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى حظر الأزر الهندي إلى ارتفاع أسعار الأكياس في المتاجر التي تزن 20 رطلاً من 16 إلى حوالي 50 دولاراً تقريباً، كذلك امتلأت المتاجر بطوابير المستهلكين لشراء كميات كبيرة من الأرز.

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ازدحام في المتاجر

وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير تمت مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأميركيين الهنود وهم يقفون في طوابير طويلة أو يتهافتون ويتدافعون في حالة من الذعر لشراء الأرز في تكساس وميشيغان ونيوجيرسي وألاباما وأوهايو وإلينوي وكاليفورنيا.

ورفعت بعض المتاجر سعر الأكياس التي يبلغ وزنها 20 رطلاً إلى 46.99 دولاراً، فيما بدأت خطط لكسب المال للاستفادة من حالة الذعر وفقاً لـ”Business Line”.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرز الأبيض يعتبر الأكثر شيوعاً في الوصفات الأمريكية التقليدية والمطبخ الآسيوي والمكسيكي.

منع تصدير الأرز الهندي

وفي وقت سابق، أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز 40% عالمياً، حيث أمرت بوقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي لخفض الأسعار المحلية، ما أثار مخاوف من حدوث نقص عالمي.

 

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