Icon

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon تعطل واتساب في عدد من دول العالم Icon روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية Icon ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد عملية تكللت بالنجاح

استئصال ورم بحجم 3 كجم من بطن مريضة ببريدة

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
استئصال ورم بحجم 3 كجم من بطن مريضة ببريدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكّن فريق طبي مختص بأمراض النساء والتوليد في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة مريضة أربعينية، والتخلص من مشكلة انتفاخ وآلام شديدة في منطقة البطن ظلت تلازمها من سنين عدة، عن طريق إجراء تدخل جراحي ناجح استغرق ساعة واحدة فقط.

ورم بالبطن

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة راجعت العيادة الخارجية في القسم المختص وهي تشكو من وجود ألم قوي وزيادة ملحوظة في حجم البطن، وتم إحالتها مباشرة لعمل التحاليل والفحوصات والتصوير بالأشعة اللازمة لتشخيص الحالة ومعرفة مصدر وسبب الألم والانتفاخ في منطقة البطن.

قد يهمّك أيضاً
مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد

مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد

المرور: طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا

المرور: طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا

وأشار التجمع إلى أن بعد معاينة الفريق الطبي المعالج لنتائج الفحوصات، أظهرت وجود ورم بالبطن فقرر القيام بعمل تدخل جراحي عاجل، وتم فيه إزالة واستئصال ورم بحجم 3 كيلو جرامات، وتكللت العلمية بالنجاح، حيث غادرت السيدة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

مستشفى الولادة والأطفال

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أجرى أكثر من 15679 فحصاً بالأشعة التصويرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، كما أنجز المستشفى أكثر من مليون وخمسمائة تحليلاً مخبرياً خلال الفترة (يناير- مايو) من هذا العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم