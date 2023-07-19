استئصال ورم بحجم 3 كجم من بطن مريضة ببريدة

تمكّن فريق طبي مختص بأمراض النساء والتوليد في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة مريضة أربعينية، والتخلص من مشكلة انتفاخ وآلام شديدة في منطقة البطن ظلت تلازمها من سنين عدة، عن طريق إجراء تدخل جراحي ناجح استغرق ساعة واحدة فقط.

ورم بالبطن

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة راجعت العيادة الخارجية في القسم المختص وهي تشكو من وجود ألم قوي وزيادة ملحوظة في حجم البطن، وتم إحالتها مباشرة لعمل التحاليل والفحوصات والتصوير بالأشعة اللازمة لتشخيص الحالة ومعرفة مصدر وسبب الألم والانتفاخ في منطقة البطن.

وأشار التجمع إلى أن بعد معاينة الفريق الطبي المعالج لنتائج الفحوصات، أظهرت وجود ورم بالبطن فقرر القيام بعمل تدخل جراحي عاجل، وتم فيه إزالة واستئصال ورم بحجم 3 كيلو جرامات، وتكللت العلمية بالنجاح، حيث غادرت السيدة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

مستشفى الولادة والأطفال

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أجرى أكثر من 15679 فحصاً بالأشعة التصويرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، كما أنجز المستشفى أكثر من مليون وخمسمائة تحليلاً مخبرياً خلال الفترة (يناير- مايو) من هذا العام.