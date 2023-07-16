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تمهد الطريق لإطار اقتصادي شامل

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان.

وحسب قناة “الإخبارية”، قال مجلس التعاون إن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان ستمهد الطريق لإطار اقتصادي شامل، مؤكدًا أن دول الخليج تتطلع لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع طوكيو.

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اجتماع وزاري بين اليابان ومجلس التعاون

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الأحد في زيارة رسمية للسعودية.

وفي سياق متصل، أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان خلال الفترة القادمة، يهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الأحد في مدينة جدة، حيث تم مناقشة عدة موضوعات، واستعراض العلاقات بين مجلس التعاون واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

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