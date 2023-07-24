استاد الشباب الجديد يزين 5 سنوات ناجحة لـ خالد البلطان مع الليث

زيّن تدشين وتطوير ملعب نادي الشباب الجديد، الفترة الناجحة لـ خالد البلطان التي قضاها مع الليث والتي استمرت لمدة 5 سنوات قبل أن يُعلن رحيله عن رئاسة النادي بنهاية موسم 2022/ 2023.

وكان خالد البلطان أعلن في مايو الماضي، عدم استمراره في رئاسة النادي.

وقال البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.

وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.

إنجازات خالد البلطان في الفترتين

البلطان تولى رئاسة الشباب على مرتين، حيث كانت المرة الأولى من عام 2005 إلى 2014 وحقق خلالها الليث الدوري السعودي مرتين، كأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، كأس الملك 3 مرات، بطولة النخبة الدوليةـ بطولة العين الدولية مرتين.

وفي الفترة الثانية التي بدأت من عام 2018 وحتى 2023، نجح البلطان في تطوير وتدشين ملعب الشباب الجديد بشكل مختلف.

وكان مجلس إدارة البلطان تقدم بالشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه ومساندته لمجلس إدارته طوال الفترة السابقة، من أجل تدشين الملعب الجديد للنادي.

وأُعلن أمس عن فوز خالد الثنيان برئاسة نادي الشباب حتى عام 2027.