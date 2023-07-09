استبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال استبعاد المالي موسى ماريجا من معسكر الفريق بالنمسا.

وكشف الحساب الرسمي لأزرق الرياض عبر “تويتر” أن جيسوس قرر استبعاد ماريجا حيث يعود اللاعب المالي إلى الرياض وذلك من أجل استكمال برنامجه التدريبي في مقر النادي بالرياض.

الجماهير تطلب رحيل موسى ماريجا

وكانت جماهير الهلال طالبت في أكثر من مناسبة، إدارة فهد بن نافل ببيع كل من ماريجا وصالح الشهري وعبدالله الحمدان في فترة الانتقالات الصيفية، والتعاقد مع لاعبين أفضل منهم.

وكان ماريجا انضم إلى الهلال في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.