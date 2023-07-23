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ضمن برامج مرحلتي الدبلوم التطبيقي والبكالوريوس

استحداث 15 تخصصًا نوعياً جديداً بـ جامعة الملك خالد

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
استحداث 15 تخصصًا نوعياً جديداً بـ جامعة الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك خالد اليوم، إتاحتها عددًا من التخصصات النوعية الجديدة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج مرحلتي الدبلوم التطبيقي والبكالوريوس للعام الجامعي 1445، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال المدة (5 – 11) من شهر محرم الجاري.

التخصصات والأقسام الجديدة

وشملت الأقسام الجديدة ثمانية تخصصات في درجة البكالوريوس؛تتمثل في الأمن السيبراني طلاب وطالبات بكلية علوم الحاسب الآلي، وهندسة السلامة المهنية طلاب وطالبات بكلية الهندسة، والهندسة الكهربائية طالبات بكلية الهندسة، والطفولة المبكرة طالبات بكلية التربية.

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بالإضافة إلى تخصصات الترجمة طلاب وطالبات بكلية اللغات والترجمة، إضافةً إلى علوم التمريض طلاب بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، وتقنية التخدير طلاب بكليتي العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط والعلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

برامج درجة الدبلوم

كما تتضمن برامج درجة الدبلوم التطبيقي سبعة تخصصات جديدة تقدمها الكلية التطبيقية؛تشمل إدارة المنتجعات الجبلية -المدعوم من وزارة السياحة- وتربية النحل، وقانون الأعمال، والمساعد القانوني، والزراعة الذكية، وإدارة المخلفات البيئية، إدارة المشاريع السياحية والترفيهية.

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