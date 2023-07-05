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حذر المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي، من استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار، مشيرًا إلى أن الجوالات تجلب الصواعق.
ولفت قازنلي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” إلى أن الصواعق تزداد في الوقت الحالي على المرتفعات الجنوبية الغربية في المصايف وعلى منطقة جازان، وذلك نظرًا لتكون السحب الرعدية الركامية.
وأوضح قازنلي أن الصواعق عبارة عن تفريغ للطاقة الكهربائية داخل السحابة والت تتكون على شكل الصاعقة، ويظهر أيضًا البرق ثم الرعد، وذلك نتيجة دوران الرياح داخل السحابة التي تحمل في طياتها أيضًا حبات البرد وقطرات الأمطار ما يسهم في تشكيل الشحنة الكهربائية لتحدث صاعقة كهربائية.
وحذر قازنلي المواطنين من استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار لتوثيق الحدث، والتي تدخل ضمن الممارسات الخاطئة لأن استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار يجلب الصواعق وهو ما حذرت منه الدفاع المدني من قبل.
فيديو | المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي: الصواعق تكثر على المرتفعات.. ومن الممارسات الخاطئة استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار https://t.co/FJKxBFyMaf#برنامج_اليوم pic.twitter.com/a3ALw3KHIv
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 5, 2023