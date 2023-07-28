استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف

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أوضح المختص في السيارات أحمد الحربي تأثير وضع مياه الشرب في رديتر السيارة بدلًا من السائل المخصص له.
وأوضح الحربي، في مداخلة مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أن سائل التبريد لا يمكن تعويضه بمياه الشرب؛ لأن سائل التبريد له خواص، ومنها أنه لا يصل للغليان إلا بدرجات حرارة أعلى من درجات غليان المياه، كما لا يكوّن الصدأ والرواسب داخل التبريد.
وأضاف الحربي أن استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرض نظام التبريد للتلف المبكر، وقد يسبب أضرارًا لمحرك السيارة.
فيديو | المختص في السيارات أحمد الحربي: وضع ماء الشرب في رديتر السيارة بدلا من السائل المخصص له قد يضر المكينة ويعرضها للتلف#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/cXrhICHhhW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023