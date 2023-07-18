استخراج حصوة مرجانية من كلية مريض بمستشفى الرس

أنهى فريق اختصاصي في أمراض وجراحة المسالك البولية بمستشفى الرس العام معاناة مقيم من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 عاماً، بعد نجاحه في استخراج حصوة مرجانية من الكلية اليسرى، ووقف حالة النزيف البولي المتكرر، ليضع بذلك حداً للألم الذي ظل يعانيه منذ وقت طويل.

استخراج حصوة مرجانية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن التحاليل والفحوصات والأشعة التي أجريت للمريض بالمستشفى لتشخيص حالته بشكل دقيق أظهرت أن الحصوة المرجانية كانت قد ملأت حوض الكلية ومتشعبة في جيوب الكلية الشمالية للمريض منذ سنوات عديدة، منوهاً إلى أن هذا الأمر تسبب له بحدوث آلام عنيفة متكررة في الجانب الأيمن، بالإضافة إلى وجود حرقان وشكوى في البول مع تكرار عملية التبول والنزيف البولي.

تعافي المريض وخروجه من المستشفى

وأشار التجمع إلى أن المريض سبق وقد قام بمراجعة بعض المستشفيات التي شخّصت الحالة بضرورة إجراء عملية استئصال للكلية، المصابة، إلا أن الفريق الجراحي في مستشفى الرس وبعد معاينة نتائج الفحوصات الطبية قرر أن الحالة لا تستدعي إزالة الكلية بكاملها، وقام عوضا عن ذلك بإجراء تدخل جراحي استغرق ساعتين ونصف تم فيه استخراج الحصوة المرجانية من الكلية بنجاح، أعقبه تنوم المريض لعدة أيام وخروجه بعدها من المستشفى معافًى بلباس الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية لمستشفى الرس استقبلت أكثر من 34 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 م، حيث عدد المستفيدين من عيادة أمراض الجهاز البولي والتناسلي 1114 مريضاً للفترة ذاتها.