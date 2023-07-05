استدعاء حذاء أطفال NEXT بسبب عيب مصنعي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء حذاء أطفال (NEXT) لون أسود لامع بحزام على شكل T، من طرازات (T36725 / A73410).

أسباب الاستدعاء

وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أسباب الاستدعاء تعود لوجود عيب مصنعي في حزام إغلاق بعض الأحذية، قد يؤدي إلى تعثر الطفل مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة إلى التوقف فورًا عن استخدام الأحذية، والتواصل مع الشركة لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.