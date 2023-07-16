استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع حادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، 174 مركبة مرسيدس من نوع “S-CLASS” لعام 2020 – 2021.
وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن استدعاء مركبات مرسيدس جاء بسبب لخلل في نظام وحدة تحكم شحن البطارية الثانوية، ما قد يؤدي إلى عدم عمل البطارية وتوقف نظام منع انغلاق المكابح ونظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.