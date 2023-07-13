استدعاء 22128 مركبة شيفروليه Captiva لخلل خطير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، توسيع حملة استدعاء مركبات شيفروليه من نوع “Captiva” لـ 2021- 2023، ليصبح عدد المركبات المشمولة 22128 مركبة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تصاعد دخان أو نشوب حريق في حجرة المحرك عند تعرض المركبة لظروف حرارة عالية أثناء أو بعد قيادة المركبة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.