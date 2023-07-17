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لوجود خلل في شد صامولة ذراع التوجيه

استدعاء 301 شاحنة إيسوزو لاحتمالية وقوع حوادث

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
استدعاء 301 شاحنة إيسوزو لاحتمالية وقوع حوادث
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 301 شاحنة إيسوزو F-Series 2022؛ لخلل في شد صامولة ذراع التوجيه.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى فقد السيطرة على الشاحنة أثناء القيادة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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وطالبت وزارة التجارة بالتحقق من شمول المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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