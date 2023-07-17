استدعاء 301 شاحنة إيسوزو لاحتمالية وقوع حوادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 301 شاحنة إيسوزو F-Series 2022؛ لخلل في شد صامولة ذراع التوجيه.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى فقد السيطرة على الشاحنة أثناء القيادة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت وزارة التجارة بالتحقق من شمول المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.