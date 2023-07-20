استدعاء 3067 مركبة كيا خشية نشوب حريق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 3067 مركبة كيا من نوعي “Sportage / Sorento” لعام 2012 – 2013.

استدعاء مركبات كيا

وقالت التجارة إنها استدعت 3067 مركبة كيا نوعي “Sportage / Sorento” لعام 2012 – 2013، لاحتمالية تسرب الوقود أو تسرب الزيت أو تلف المحرك، ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.