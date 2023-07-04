استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء استدعاء 4262 مركبة إيسوزو “D-MAX” 2023، لوجود مشاكل في وحدة التحكم الكهروهيدروليكي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تسرّب المياه لوحدة التحكم الكهروهيدروليكي (EHCU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

ودعت وزارة التجارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.