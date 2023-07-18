استدعاء 4417 جيب جراند شيروكي لخلل خطير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، آلاف من مركبات جيب من نوع “Grand Cherokee” لعام 2021 – 2023.
وقالت التجارة إنها استدعت 3528 مركبة جيب من نوع “Grand Cherokee” لعام 2021 – 2023، لاحتمالية انفصال النوابض الخلفية عن المركبة أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.
كما استدعت التجارة 889 مركبة جيب من نوع “Grand Cherokee” لعام 2021 – 2023، لوجود خلل في عمود توجيه المركبة، ما قد يؤدي إلى انفصاله مما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة وخطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.