استدعاء 964 مركبة لاند روفر لاحتمالية وقوع حوادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 964 مركبة لاند روفر Range Rover، موديل 2023.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في إضاءة الجناح الخلفي قد يؤدي إلى عدم عمل المصابيح الخلفية وأضواء الفرامل وإشارات الانعطاف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت وزارة التجارة، إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.