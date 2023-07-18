استراتيجية التحول تُخفض أعمار اللاعبين السعوديين إلى 16 عامًا

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن عزمها إطلاق استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي وذلك قبل انطلاق موسم 2023/2024 يوم 11 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الخطوات التطويرية من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وفق آلية محددة وتعاون مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الوصول برياضة كرة القدم السعودية إلى مستويات عالية من الاحترافية والتطوير، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على الأصعدة كافة، وصولًا لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030.

مرحلتان لـ تطوير اللاعبين السعوديين

الاستراتيجية ركزت على تطوير اللاعبين السعوديين ومنحهم الفرصة الأكبر للمشاركة في دوري المحترفين السعودي حتى يتطور مستواهم الفني مما يفيد المنتخبات السعودية بمراحلها السنية وصولًا للمنتخب الأول في المستقبل.

وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم التركيز على تخفيض “الحد الأدنى” لأعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري من (18) عامًا إلى (16) عامًا في الموسم المقبل 2023/ 2024.

كذلك سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المسار في موسم 2025/ 2026، بتخفيض أعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح (25) لاعبًا بدلًا عن (35) لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود (10) لاعبين تحت سن (21) عامًا، بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.​

تعاقدات من العيار الثقيل

وكانت أندية الدوري السعودي للمحترفين أجرت تعاقدات من العيار الثقيل بالتعاقد مع نجوم عالميين لعبوا لأكبر الأندية في أوروبا، حيث تعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزيوالصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قادمًا من لاتسيو الإيطالي، بينما انضم الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى صفوف الاتحاد قادمين من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي على الترتيب، أما الأهلي فنجح في ضم كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، أما النصر فنجح في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.