استراتيجية بريطانية جديدة لمكافحة الإرهاب

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أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أن التهديد الإرهابي لبريطانيا يتزايد؛ إذ أصبح المهاجمون “غير متوقعين بشكل متزايد” ويصعب اكتشافهم.
وأفادت برافرمان، التي كشفت، أمس الثلاثاء، عن إستراتيجية الحكومة البريطانية الجديدة لمكافحة الإرهاب، بأن التهديدات أصبحت “أكثر تنوعًا وديناميكية وتعقيدًا”، بحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية.
وأردفت: “نرى أن خطر الإرهاب آخذ في الارتفاع، وإن كان من قاعدة أدنى وليس مرتفعًا كما كان قبل بضع سنوات”.
واسترسلت: “أصبحت الهجمات الإرهابية لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد، ويصعب اكتشافها والتحقيق فيها، وعلى عكس السنوات السابقة، أصبحت الحركات الإرهابية مجزأة ومشتتة بشكل متزايد”.
ولفتت برافرمان إلى أن أنواع التهديدات كانت “أكثر تنوعًا وديناميكية وتعقيدًا”، مضيفة: “التهديد الإرهابي يتطور ويتزايد، لذا يجب علينا أيضًا أن نتطور لمواجهته”.
وقال مسؤولون بوزارة الداخلية في بريطانيا: إنهم يعملون على معالجة أي تهديد محتمل من عدد قياسي من مرتكبي الجرائم الإرهابية، الذين تم إطلاق سراحهم من السجن هذا العام.