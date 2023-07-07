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قوات الاحتلال موجودة الآن في محيط البلدة القديمة

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
المواطن - فريق التحرير

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، مما تسبب في استشهاد شابين بحسب ما ذكر التلفزيون الفلسطيني.

اقتحام نابلس

ووثق التلفزيون الاقتحام، حيث نشر لقطات قال إنها لاقتحام القوات نابلس، وذكر أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر منزلًا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة، مطالبًا أحد الشبان بتسليم نفسه.

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على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية، إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة بنابلس، وتبعها عدد كبير من عربات الجيش التي اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية موجودة الآن في محيط البلدة القديمة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن العملية في نابلس كانت ضد متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع.

أحداث جنين

يذكر أن العملية الإسرائيلية التي استمرت يومين في الضفة الغربية هي الأضخم منذ سنوات، حيث تسبب العنف المتصاعد في تزايد القلق الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لمسلحين، واستشهد في العملية 12 فلسطينيًا على الأقل، بالإضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي واحد، حسبما ذكرت قناة العربية.

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