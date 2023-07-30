استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد ، استقرار في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، أي ما يعادل نحو 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، أي ما يعادل نحو 57.73 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14، أي ما يعادل نحو 47.24 دولار.
عالميا، استقر سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية اليوم، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف، في آخر إغلاق له قبل عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، حيث سجلت أوقية الذهب الآن 1.959.20 دولار للأوقية.