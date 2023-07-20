استقرار النفط رغم مخاوف تراجع المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط بعدما زادت المخاوف المستمرة من ضعف الطلب تأثير تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه بنسبة 0.5% أمس الأربعاء.

تراجع مخزونات النفط

وكانت بيانات رسمية أمريكية أظهرت تراجع المخزونات في مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بأكبر قدر منذ أكتوبر 2021، إلا أن ذلك تزامن مع تراجع الطلب للأسبوع الثاني على المنتجات المكررة الرئيسية، وهي البنزين ونواتج التقطير ووقود الطائرات.

أدى الانتعاش الأخير الذي سجّله الدولار الأمريكي بعد تراجعه الأسبوع الماضي، إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي للنفط، حيث ارتفعت أسعار السلع المقومة بالدولار بالنسبة إلى معظم المشترين. وجرى تداول النفط الخام في نطاق ضيق هذا الأسبوع، ولا يزال منخفضاً بشكل طفيف مقارنة مع مستوياته في بداية العام، بعدما سجّل قفزة كبيرة منذ أواخر يونيو في ظل الإشارات على أن السوق بدأت تشهد نقصاً في حجم المعروض.

دور الصين في إنعاش الأسواق

لم تسفر الجهود التي تبذلها الصين لإنعاش النمو، والتي تراوحت بين أسعار فائدة منخفضة وسهولة في الوصول إلى الائتمان وسلسلة من الإجراءات لإنعاش سوق الإسكان، عن أي تقدّم يذكر لدعم اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم. وعلى هذا الصعيد، ظهرت في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، أحدث إشارة إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز ثقة الشركات، وذلك من خلال تعهد مشترك من قبل الحزب الشيوعي والحكومة، بتحسين ظروف الشركات الخاصة.

وقالت تشارو تشانانا، المحللة السوقية في مؤسسة “ساكسو كابيتال ماركتس” (Saxo Capital Markets) في سنغافورة، إن المكاسب التي سجلتها أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع الجاري، جاءت بسبب قوة الدولار، بينما لم يكن هناك تأثير كبير لتقرير المخزونات في الولايات المتحدة. وأضافت أن الصين تظل مركز اهتمام الأسواق، إذ يقيم المتعاملون تداعيات قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الإقراض دون تغيير.

مشروع قانون أمريكي

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على مشروع قانون، سيمنع الصين من شراء مخزونات الطوارئ الأمريكية من النفط، بعد انهيار كبير في مخازن الولايات المتحدة حيث وصلت لأدنى مستوى منذ 40 عامًا.

ويأتي التعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي سيتم تمريره وسط تركيز متجدد على احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة، والذي يقف عند أدنى مستوى له منذ 40 عامًا بعد سحب إدارة بايدن 180 مليون برميل العام الماضي للمساعدة في تخفيض أسعار النفط، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.