استقرار النفط وسط ترقب لتأثير تخفيضات الإنتاج الجديدة

شهدت أسعار النفط، استقرارًا اليوم الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق بمصاعب على صعيد الإمدادات بسبب تخفيضات مزمعة في أغسطس من قبل أكبر مصدرين للخام السعودية وروسيا.

يأتي ذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.3 بالمئة.

خفض طوعي

وأعلنت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتصل التخفيضات إلى 1.5 % من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا.

وتضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

لكن الأسواق قلقة بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح للشركات تراجعا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.