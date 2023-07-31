استمتع بأجواء الماضي بقرية المفتاحة بموسم صيف عسير

وثقت مجموعة صور خلابة لأجواء القرية في الماضي ودمج التراث والفن معًا في قرية المفتاحة، مع إبراز الطراز المعماري المستمد من تراث وحضارة منطقة عسير.

وبينت الصورة التي نشرها حساب موسم صيف عسير عبر موقع تويتر، أجواء القرية، والطراز المعماري الحديث مع الرسومات الفنية التي زينت جدران مبانيها.

ونوه موسم صيف عسير إلى حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني –اضغط هنا– خلال الفترة من 15 يوليو حتى 1 سبتمبر 2023.

قرية المفتاحة

وقرية المفتاحة هي واحدة من القرى السياحية الواقعة في مدينة أبها جنوب السعودية.

تراث وحضارة عسير

القرية مقامة على طراز معماري مستمد من تراث وحضارة منطقة عسير، وهي عبارة عن مجموعة من المباني المتلاصقة على امتداد الممرات الداخلية والخارجية والتي تم بناؤها بالأساليب التقليدية للبناء في مدينة أبها حيث الفتحات الصغيرة والحوائط السميكة واستخدام الرقف لحماية الحوائط الطينية من الأمطار وتوفير الظلال على واجهة المبنى.

وتضم القرية مركز الملك فهد الثقافي الذي يحتوي على العديد من المعالم التي تشكل مركزًا ثقافيًّا متميزًا على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى مقر المفتاحة الأثري يضم أعدادًا كبيرة من القطع الأثرية العسيرية، ومحلات الحرف اليدوية المتنوعة.