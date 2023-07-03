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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

استمرار أمطار جازان حتى الـ 8 مساءً

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
استمرار أمطار جازان حتى الـ 8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرار أمطار جازان حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان و عسير قد تمتد إلى منطقة الباحة،  كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

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