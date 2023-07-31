Icon

ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8% Icon وظائف إدارية شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon السعودية تفخر وتواصل العمل لاستمرار السلام والاستقرار في ربوع العالم Icon الموارد البشرية تطرح البرنامج التدريبي جدير لحديثي التخرج Icon نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023 Icon المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد Icon استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً Icon حرارة الأحساء تلامس الـ 50 والرياض عند 48 Icon “إكسترا” توزع 120 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون البرتقالي من تكوّن أمطار متوسطة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة في عسير تؤثر على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

قد يهمّك أيضاً
سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق

سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق

ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء

ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء

ونبه الأرصاد من تأثير الحالة الجوية في جازان على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصافطة وصبيا وصمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم