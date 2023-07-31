استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون البرتقالي من تكوّن أمطار متوسطة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة في عسير تؤثر على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

ونبه الأرصاد من تأثير الحالة الجوية في جازان على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصافطة وصبيا وصمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.