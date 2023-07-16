استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 3 مناطق حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على عدة مناطق بالسعودية، حيث تتراوح الحرارة بين 46 -50 مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية (48-50) ْم والأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والشرقية من القصيم (46-48) ْم، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.